"قضايا الدولة" تبدأ تنفيذ حكم يعيد للدولة 97 فدان بالضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بدأ قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة في محافظة مرسى مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة بفسخ عقد البيع المؤرخ عام 1992 المحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة فضلاً عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألف و320 جنيهاً، بواقع 242 ألف و664 جنيهاً.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها بـ 96 فدان و6 قيراط و15 سهم، بما يُعادل 404 ألف و440 متر مربع، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27/8/2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر.

وأضاف "لم يلق الحكم قبولاً من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25/7/2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقاً لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين. والجدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يُعادل مبلغ 647 مليون و104 ألف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.