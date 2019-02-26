مصر | تخفيف إعدام متهمين إلى المؤبد في قضية "خلية العمليات المتقدمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيف إعدام متهمين إلى المؤبد في قضية "خلية العمليات المتقدمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة" إلى السجن المؤبد، وفق عماد مبارك عضو هيئة دفاع في القضية.

وكانت محكمة الطعون العسكرية، في 28 نوفمبر الماضي، قبلت التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهما بالإعدام في القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، وحجزت القضية لليوم لصدور الحكم سالف الذكر.

ورفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، طعن المتهمين الاثنين، وأيدت إعدامهما ليصبح الحكم الصادر ضدهما نهائيًا باتًا، بينما قبلت الطعن المقدم من 4 آخرين على حكم إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد، ليصدر ضدهم مؤخرًا حكما بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية المتهمين فيها برصد ومراقبة عدد من الشخصيات تمهيدًا لاغتيالها.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العسكرية كشفت عن تلقى المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، فيما تولت جماعة الإخوان الإرهابية تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن الأهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.