مصر | إحالة 7 متهمين بخطف طفلين لإجبار آبائهما على بيع منزل بالبحيرة للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 7 متهمين بخطف طفلين لإجبار آبائهما على بيع منزل بالبحيرة للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابات جنوب القاهرة الكلية ٧ متهمين جدد في واقعة مافيا التنقيب عن الآثار، بخطف طفلين من محافظة البحيرة لإجبار ذويهم على بيع المنزل خاصتهم، للتنقيب عن الآثار، وإخفائهم داخل عقار بمنطقة المقطم، إلى الجنايات.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلين اللذين أكدا أنهما "أولاد عم" وأعمارهما بين 6 أعوام، و5 أعوام، وأن جيرانهما في البلد، بمحافظة البحيرة هما الذين أقدموا على خطفهم ووضعوهما في مكان وأغلقوا عليهما المنزل بالمفتاح، وتركوهما وحدهما في المنزل كثيرا، وترددوا عليهما بالطعام من وقت لآخر.

وتبين أن المتهمين من محافظة البحيرة من اللاهثين وراء عمليات التنقيب عن الآثار، واستعانوا بأحد الدجالين، الذي مارس السحر والشعوذة وأكد لهم وجود مقبرة آثرية وكنز أسفل أحد العقارات في منطقتهم.

وتبين أن المتهمين توجهوا إلى العقار المستهدف وتحدثوا مع أهله على شرائه مقابل مبلغ مالي، لكنهم رفضوا وبإخبارهم عن نيتهم في الحفر والتنقيب عن الآثار، اشتد انزعاجهم ورفضوا البيع مبررين ذلك بأنه بيت عائلة يسكن فيه شقيقان يعملان أمناء شرطة بعائلتهم.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم في النيابة أنه عقب محاولة إقناع الشقيقين بالتخلي عن العقار، استغلوا فرصة العيد ولهو أطفالهما في الشارع، فتمكنوا من استدراجهم وشراء زجاجات مياه غازية للأطفال ووضعوا فيها كمية من المخدر، وبمجرد احتسائها فقدوا الوعي وسقطوا على الأرض مغشي عليهم.

وأضافوا أنهم عقب ذلك تم حملهم ووضعهم في «توك توك»، وتم إرسالهم في سيارة خاصة لاحتجازهم في شقة في منطقة المقطم، لابتزاز أهاليهم والاتفاق معهم على حل، ولكن الأهالي أبلغوا عن الواقعة.