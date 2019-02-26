مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 43 شخصا مشتبه بهم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 43 شخصا مشتبه بهم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، في مجال المرور عن ضبط 8 سحب متنوع، 23 نموزج 125، 43 حالة اشتباة، وفي مجال المرافق، تم ضبط 300 كرسي، 12 لعبة أطفال، 20 قلب شيشة، 10 ترابيزة، 4 طقطوقة، 11 ثلاجة عرض، 8 ميزان، 9 استاند، 7 مليكان ملابس – 4 ترولي -8 ميزان، 8 شمسية، 5 أسطوانة، 6 شمسية، مدرج فاكهة، 5 توك توك، سلم خشب - 12 لعب أطفال – 2 فاترينة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

'9 مليون جنيه وأوراق مزورة'.. تفاصيل القبض على محام بوزارة الزراعة



تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، من القبض على محام وصاحبة شركة إستيراد وتصدير، لاتهامهما بالنصب على محاسب بالمعاش، وبيع قطعة أرض بأوراق مزورة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

توصلت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، بقيام كلًا من مدحت.ا.م.م، محامي بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 33 سنة، ومقيم القاهرة، ماجدة.ف.د.ش، صاحب شركة للإستيراد والتصدير، 46 سنة، ومقيم القاهرة المحكوم عليها الهاربة من 15 قضية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحاضر الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للتوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة لترويجها على راغبي الحصول عليها للإستفادة بها دون وجه حق نظير مقابل مادي، وقيامهما بإيهام "ناجي.ن.ج" محاسب بالمعاش، 60 سنة، ومقيم بالقاهرة، بشراء قطعة أرض خاصة بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة بمساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 32 طريق مصر السويس، وتخصيصها له مقابل مبلغ قدرة تسعة مليون جنية، قام بسدادها منذ عام 2015،

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمان على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزتهما على عقد بيع نهائي مزور منسوب صدوره للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة عن قطعة الأرض المشار إليها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

