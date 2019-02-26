مصر | المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبدالمجيد حلمي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين " إسلام طارق، أحمد جمعة"، تهمة الشروع فى سرقة المجنى عليه " مصطفى أحمد" بالطريق العام بطريق الإكراه، بأن أشهرا الأول فى وجهه سلاح أبيض " مطواة" وهدده بِها، فيما قام المتهم الثاني بشل حركته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنا من الاستيلاء على المسروقات بتلك الطريقة، إلا أنه تم ضبط المتهم الأول متلبساً.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح أبيض " مطواة" بدون تصريح ولى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.