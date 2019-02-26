مصر | "منعه من الخروج".. شاب يشق صدر والده بـ"سكين" في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "منعه من الخروج".. شاب يشق صدر والده بـ"سكين" في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة 15 مايو، اليوم الثلاثاء، واقعة مأساوية حيث أقدم شاب مضطرب نفسيا على طعن والده بسلاح أبيض في حديقة المنزل إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب منع الأب لابنه من الخروج، مما آثار غضب الثاني فقام بجلب سكين وطعن والده في صدره، وتوفى فور نقله إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي المقدم هاني الحداد، رئيس مباحث 15 مايو، إشارة من مستشفى حلوان العام بوصول مسن يدعى "م. م. ع" مصابًا بجرح طعني بالصدر، وبالانتقال تبين قيام نجله المدعو هشام 27 سنة مصاب باضطراب نفسي بطعن والده نتيجة مشادة كلامية.

وفي سياق متصل، صرح المستشار إسلام خطاب، رئيس نيابة 15 مايو بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.