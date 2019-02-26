مصر | المؤبد لمتهمين والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين في قضية العائدون من ليبيا

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، بحكمها في إعادة محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "العائدون من ليبيا".

وعاقبت المحكمة متهمين بالمؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة، 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية، والغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وامرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.