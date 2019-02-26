أخبار مصر | "الخليج 365" يناشد 30% من متابعيه بالمشاركة في "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" يناشد 30% من متابعيه بالمشاركة في "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى موقع الخليج 365 الإلكتروني، استطلاعا عن مدى مشاركة متابعيه في حملة 100 مليون صحة، وكانت النسبة المشاركة 70 % بينما أكد 30 % من المتابعين أنهم لم يشاركوا فيها.

ويناشد "الخليج 365"، متابعيه للمشاركة في حملة 100 مليون صحة للاطمئنان على صحتهم ومن أجل حياة أفضل.

يذكر أن حملة 100 مليون صحة خاصة بالكشف عن فيروس c وقياس الضغط والسكر والوزن والطول والكتلة وفي حالة ظهور النتيجة إيجابي يتم تحويل المريض لأقرب مستشفى تابع لسكنه.