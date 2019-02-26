أخبار مصر | أبوشقة: بيت الأمة يدعم كافة القوانين التي تساهم في استقلال الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوشقة: بيت الأمة يدعم كافة القوانين التي تساهم في استقلال الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، عن دعم بيت الأمة، وتبنيه للموارد المالية التي تدعم نقابة الصحفيين، والتي تحدث عنها الدكتور ضياء رشوان مرشح نقيب الصحفيين خلال زيارته لحزب وجريدة الوفد لعرض برنامجه الانتخابي.

وأضاف أبوشقة: "سوف أتبنى هذا المشروع، وسنحصل على العدد القانوني من التوقعات بمجلس النواب في هذا الشأن، وذلك نظرًا أن المرحلة القادمة في غاية الخطر، وتحتاج إلى الإعلام الوطني والحرية المسؤولة، والتي تضع في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن بعيدًا عن أي إعتبار أو مصلحة شخصية".

وأعرب "أبوشقة" عن ثقته الكاملة بأن الدكتور ضياء رشوان قادرًا على تحمل المسؤولية، موضحًا أنه بصفته نائب ورجل قانون داعمًا لذلك، نظرًا أن دعم الوطن والإعلام الحر حماية للمجتمع.

وتابع: "نحن مع المجتمع ومع الصحفي الذي يمارس الحرية المسؤولة التي تعمل على مصلحة الوطن والمواطن".

وكان في استقبال "رشوان"، المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وطارق سباق وعيد العزيز النحاس نائبي رئيس الحزب، ومحمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب، واللواء سفير نور وحمدي قوطة وكاظم فاضل أعضاء الهيئة العليا، ووجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وولاء الصبان مساعد رئيس الحزب لتنمية موارد الحزب، ومحمود غلاب مدير تحرير جريدة الوفد، وياسر شوري وعماد يونس مديرا التحرير لجريدة الوفد، ومجدي حلمي مدير عام تحرير بوابة الوفد، وصلاح الدبيركي مدير تحرير بوابة الوفد، ولفيف من كتاب ومحررين الوفد.

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وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.