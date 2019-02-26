أخبار مصر | وزير الأوقاف: انطلاق البث التجريبي للآذان الموحد نقلة حضارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: انطلاق البث التجريبي للآذان الموحد نقلة حضارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بانطلاق مرحلة البث التجريبي للآذان الموحد والتي بدأت بأكثر من مائة مسجد بمحافظة القاهرة، ليتم التوسع فيها تدريجيًا لتشمل جميع المساجد، وأن التوسع سيتم حاليًا وفق إمكانيات الجهة المنفذة، غير أن الوزارة ستتوسع في التعاقد مع شركات متعددة للإسراع في تنفيذ واستكمال المشروع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف في تصريحات له، أن مشروع الأذان الموحد يُعد نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، فالعبرة من الآذان هو تعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة، وكلا المقصدين يتحقق بمجرد رفع الأذان، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

وذكر أن الوزارة ستحرص على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، كما أنها ستراعي فروق التوقيت، بحيث يكون الآذان الموحد على مستوى كل منطقة في ضوء توقيت رفع الآذان بها.

وأضاف أن المشروع سيقضي على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة، مما يجعل من مشروع الآذان الموحد حلا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعي للآذان.