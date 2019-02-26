أخبار مصر | نقيب المحامين يكرم شيوخ المهنة بالشرقية وحلوان غدا وبعد غد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يكرم شيوخ المهنة بالشرقية وحلوان غدا وبعد غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مجلسا نقابتي محامي شمال وجنوب الشرقية، غدا الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة، إضافة لتكريم شيوخ المهنة، بالتنسيق مع عادل عفيفي، ومحمد عصمت، عضوي مجلس النقابة العامة، وذلك بحضور النقيب العام سامح عاشور.

ويقام الحفل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة فيستيفال بمدينة الزقازيق، وسيكون في استقبال المحامين نقيبا شمال وجنوب الشرقية، متولي محمود، وحسن الصادق.

في السياق ذاته، تنظم نقابة محامي حلوان، بالتنسيق مع إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، بعد غد الخميس، حفل تكريم شيوخ المحامين بحلوان، في النادي النهري للمحامين بالمعادي، في تمام الثانية ظهرا، بحضور النقيب العام.

وقالت النقابة، في بيان سابق لها، إن التكريم يأتي إيمانًا من مجلس النقابة بدور الأساتذة الأجلاء شيوخ المهنة، الذين كان لهم عظيم الدور في الرقي بالمهنة السامية، ويستقبل المحامين نقيب الفرعية، شعبان زكريا.

يشار إلى أن «عاشور» كرم، خلال الفترة الماضية، شيوخ المهنة بشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب الدقهلية.