أخبار مصر | أولياء أمور مدرسة بالقاهرة يستغيثون بالتعليم: "يجبرون الطلاب على جمع صناديق القمامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء أمور مدرسة بالقاهرة يستغيثون بالتعليم: "يجبرون الطلاب على جمع صناديق القمامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استغاثت ولية أمر الطالب عبد العزيز صابر، بمدرسة أسماء بنت أبي بكر، بالحي العاشر بوزارة التربية والتعليم، من أن المدرسة تجبر الطلاب في حصة "الألعاب" على تنظيف الفصول والعمل على تجميع صناديق القمامة من الفصول بدًلا من ممارسة الأنشطة.
وأكدت أن ابنها فى الصف الرابع الابتدائي وقد أجبر هو وزملائه على التنظيف فى حصة الألعاب وهو ما يحدث دائمًا.
وقالت في تصريحات إلى "الخليج 365"،إنها سوف تقوم بتقديم شكوى رسمية في الإدارة التعليمية ضد هذا التصرف مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الأمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابعت أن ابنها الآن أصيب بحالة إعياء شديدة من الأتربة وخاصة أنه يعانى من "حساسية على الصدر" مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق إبنها فى تلقيه تعليمه داخل المدرسة قائلة:" إحنا طفحين الدم على عيالنا تقوم المدرسة تستغلهم فى حصة الالعاب والانشطة للتنظيف وكمان مش تنظيف فصلهم بس لا كل الفصول".
وحاولت "الخليج 365" التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للرد على هذه الشكوى ولكن لم يستجيب أحد.