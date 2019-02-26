أخبار مصر | أولياء أمور مدرسة بالقاهرة يستغيثون بالتعليم: "يجبرون الطلاب على جمع صناديق القمامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولياء أمور مدرسة بالقاهرة يستغيثون بالتعليم: "يجبرون الطلاب على جمع صناديق القمامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاثت ولية أمر الطالب عبد العزيز صابر، بمدرسة أسماء بنت أبي بكر، بالحي العاشر بوزارة التربية والتعليم، من أن المدرسة تجبر الطلاب في حصة "الألعاب" على تنظيف الفصول والعمل على تجميع صناديق القمامة من الفصول بدًلا من ممارسة الأنشطة.

وأكدت أن ابنها فى الصف الرابع الابتدائي وقد أجبر هو وزملائه على التنظيف فى حصة الألعاب وهو ما يحدث دائمًا.