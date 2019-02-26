أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع خطة تسكين المناطق العشوائية بعد تطويرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع خطة تسكين المناطق العشوائية بعد تطويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، التي تم الانتهاء من تطويرها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

واستعرض رئيس الوزراء، خطة وتوقيتات تسكين شاغلى المناطق العشوائية التى تم تطويرها، بالوحدات السكنية الجديدة التي تم توفيرها لهم، كبديل حضاري يليق بالمواطن المصري، بمشروعات (الأسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – أهالينا – روضة السيدة)

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وكان قد كلّف مدبولي بسرعة تسكين الوحدات التى تم تأثيثها، وضرورة ضغط البرنامج الزمني للتسكين، وعدم التهاون في متابعة المناطق التي تم إخلاؤها، حتى لا يتم التعدى عليها بالبناء، وتعود مناطق عشوائية مرة أخرى.

وقدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عرضاً حول مشروع تطوير منطقة المدابغ وأبوالسعود، حيث تم عمل حصر كامل لجميع المنشآت والأنشطة بمنطقة المدابغ، من خلال فريق محافظة القاهرة (وحدة تطوير العشوائيات – بحوث الاسكان – الحي)، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وشرطة المرافق.