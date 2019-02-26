أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": نجاح القمة "العربية – الأوروبية" رسالة للعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": نجاح القمة "العربية – الأوروبية" رسالة للعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن نجاح القمة "العربية – الأوروبية" التي عقدت بمدينة السلام شرم الشيخ على مدار يومين تحت شعار "في استقرارنا نستثمر"، يبعث برسائل قوية لكل دول العالم بأن مصر ستظل صاحبه الدور المحورى والإستراتيجى للمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية.

وأشاد قنديل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفى أمام العالم، والتى شدد فيها على استقلال القضاء المصري ونزاهته، رافضا اى تدخلات في أحكامهة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس جاءت حاسمة وقاطعة لكل الشكوك في الأحكام القضائية المصرية، مُؤكدًا أن القمة تحمل لمصر العددي من المكاسب أهمها ازاله التخوفات الأوروبية من عودة السياحة الى مصر، خاصة بعد وجود القيادات الأوروبية في شرم الشيخ على مدار يومين متتاليين، وهو ما يؤكد على رسالة السلام التي تسعي مصر لنشرها بين دول العالم للقضاء على الإرهاب والأفكار المتطرفة، وهو المفتاح القوى لعودة السياحة لمصر بقوة مرة اخري.

وأوضح رئيس اقتصادية الوفد، أن القمة سوف تكون أحد العوامل الهامة للإنتعاش الإقتصادي بين مصر وأوروبا ودول العالم العربى، وهو ما يزيد من فرص الإستثمار الأوروبى وزيادة فرص العمل وتوفير العملات الأجنبية لمصرو، كما أكد على أن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي يعد توسيع لرقعة التجارة العربية والمصرية بشكل خاص، مُشيرًا إلى الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية التي تبلغ 15.1 مليار دولار، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي بمصر باستثمارات 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية بمصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.