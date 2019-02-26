أخبار مصر | لتنشيط السياحة المصرية.. "خليل" يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية للشباب والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتنشيط السياحة المصرية.. "خليل" يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية للشباب والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتورة إيفون رمزي نائب رئيس المنظمة العالمية للشباب والتنمية "رايس" الإيطالية بمقر الحزب الرئيسي.

وتباحث اللقاء آليات التعاون المشترك للعمل على مشروع ثقافي تعاوني بين مصر وإيطاليا يهدف تنشيط السياحة المصرية، وتطرق النقاش حول سبل الدعاية والترويج لتنشيط السياحة فى مصر وتبادل الثقافات والحضارات الفرعونية والرومانية بين البلدين.

وعرض رئيس الحزب تفاصيل حملة this is egypt التى أطلقها الحزب لتعريف العالم اجمع بصورة مصر الحقيقية مستندا إلي صور معبرة عنها فى كافة المناحى الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الحضارية، واهمية مد جسور التعاون والثقافة المتبادله مع البلدان الصديقة.

كما أبدت ايفون رمزى نائب رئيس منظمة رايس ترحيبا بالتعاون فى مشروع جسر الثقافة والتعاون الذى تتبناه المؤسسة بما يخدم البلدين مصر وإيطاليا.