أخبار مصر | شريف عارف مشرفًا على توثيق الاحتفال بمؤية حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف عارف مشرفًا على توثيق الاحتفال بمؤية حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف الكاتب الصحفي شريف عارف مقرر اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، بالإشراف على توثيق مئوية الاحتفال بذكرى ثورة 1919، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها خلال أيام.

وتضمن القرار الذي أصدره رئيس الوفد أن يتولى "عارف" الإعداد لسجل تذكاري مصور يصدر بهذه المناسبة يروى عظمة هذه الثورة وتأثيرها على الواقع المصري والعربي والعالمي، وما قدمه المصريون من إبداعات وتضحيات للوطن.

كما يتولى كتابة سيناريو "فيلم وثائقي" يتم إنتاجه بالمستوي اللائق، يستعرض فيه شهادات يقدمها أبناء الأمة المصرية من مختلف التخصصات حول ثمار الثورة وما قدمته لوطننا العزيز.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.

