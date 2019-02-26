أخبار مصر | "اعرف بلدك" تطوف بين معالم "بلدة القصر والمزوقة ودير الحجر" في الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اعرف بلدك" تطوف بين معالم "بلدة القصر والمزوقة ودير الحجر" في الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد من الأثريين بزيارة إلى عدد من المعالم الأثرية في محافظة الوادي الجديد، وأولها كان مدينة القصر الإسلامية والواقعة تحديدًا شمال واحة الداخلة في قلب الصحراء المصرية.

وتعد مدينة القصر واحدة من أقدم المدن الأثرية القديمة، وكانت تمثل نقطة التقاء لطرق مواصلات قديمة، والزيارة جاءت ضمن الفعاليات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب والنشر العلمي في الإدارة العامة لمنافذ الآثار التابعة للوزارة في محافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن فعاليات مبادرة "اعرف بلدك" لزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية في مصر، والتعريف بها، وإلقاء الضوء عليها.

والزيارة تضمنت تعريف بتاريخ بلدة القصر الإسلامية، والتي كانت تمثل الطريق الرئيسي للقوافل التجارية، وكذلك الطريق الرسمي للحجاج القادمين من المغرب العربي، حيث يسلكون طريق الصحراء بغية الوصول إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالأراضي الحجازية.

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وترجع نشأة مدينة القصر إلى ما قبل الفتح الإسلامي لمصر، وكانت أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية في الواحات عام 50 هجرية، ويرجع سبب تسميتها بالقصر لوجود قصر حاكم الواحات في المدينة؛ وكانت تمثل عاصمة الواحات وتعود نشأتها إلى العصر الأيوبي، أي قبل منذ ما يقرب من 870 عام مضت.

وتعتبر مدينة القصر واحدة من أهم الآثار الإسلامية؛ حيث تمثل النموذج الوحيد الباقي للمدن الإسلامية بما فيها من عمارة مدنية، والتي جدد أغلبها في العصر العثماني، فصارت شاهدة على العمارة المدنية في هذا العصر، كما تتميز المدينة باحتفاظها بعدد كبير من النصوص الإنشائية والوثائق التاريخية التي تمثل مصدرًا مهمًا للتعرف على تاريخ هذه المدينة الهامة.

كما زار الأثريون أيضا مقابر المزوقة، والتي تقع علي مسافة 5 كم من مدينة القصر، وهي عبارة عن جبانة ترجع إلى العصر الروماني، وتضم مقابر منحوتة في الصخر وعليها نقوش زاهية تمثل خيرات الواحة، وتضمنت الزيارة أيضا معبد دير الحجر الذي يبعد عن قرية القصر حوالي 10 كم ويرجع إلى العصر الروماني.