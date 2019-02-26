انت الان تتابع برأس كبش.. اكتشاف تمثال شبيه «أبو الهول» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الكشف الأثري

توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة بمنطقة جبل السلسلة برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمد والتماثيل والمقاصير، والتمثال الضخمة. وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثال ضخم يعرف باسم الكريوسفينكس (وهو تمثال برأس كبش بدلا من رأس إنسان وجسم أسد)، يبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.

وأضاف وزيري أنه تم تصميمه بأسلوب مماثل لتمثال الكريوسفينكس الموجود في الجنوب من معبد خونسو بالكرنك، ويعود لعهد الملك امنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر.وذكر عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن البعثة عثرت على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة ومن المرجح أن تكون