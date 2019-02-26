انت الان تتابع الوزراء:لا صحة لإهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما انتشر من أنباء تفيد بإهدار وزارة الأوقاف لـ60 مليار جنيه من حصيلة أموالها، موضحا أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم إهدار الوزارة أية مبالغ مالية سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو أيٍ من ممتلكاتها، مشددة على أن أموال الأوقاف ذو طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وأنه يتم استغلالها بشكل أمثل وتوجيهها في الأغراض المخصصة لها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وشددت الوزارة، على أن هيئة الأوقاف لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، إذ تحقق من خلال الاستثمار في الوقف لديها ريعا سنويا بلغ عام 2018 - 2019 مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن مال الوقف يعتبر خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به خاصة بعد الانتهاء من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، إذ
وشددت الوزارة، على أن هيئة الأوقاف لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، إذ تحقق من خلال الاستثمار في الوقف لديها ريعا سنويا بلغ عام 2018 - 2019 مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن مال الوقف يعتبر خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به خاصة بعد الانتهاء من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، إذ ستتم طباعته خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدا.
وأكدت توجه الوزارة نحو استثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، ما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
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