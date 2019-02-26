انت الان تتابع محافظ البحيرة يستقبل شقيقة زويل في ذكرى ميلاده (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صباح اليوم، نانا زويل شقيقة العالم الكبير أحمد زويل. وأكد اللواء المحافظ فخره واعتزازه باستقبال واحدة من عائلة العالم الكبير أحمد زويل ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وأول مصرى، وأول عربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 فى أبحاثه فى مجال الكيمياء واكتشافه للفمتو ثانية. وحضرت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، اللقاء الذى يأتى فى إطار الاحتفالية التى ستقام بكلية التربية جامعة دمنهور بمناسبة ذكرى ميلاد العالم الكبير، الذي يوافق السادس والعشرين من فبراير.

من جانبها، أشادت نانا زويل بحسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدة سعادتها بوجودها اليوم فى هذا التكريم الذى يعد فخرا لها ولكل المصريين أن يتم تخليد ذكرى كبار علمائنا فى جميع المجالات عرفانا بفضلهم علينا ودورهم فى خدمة مجتمعاتهم. كما أهدت شقيقة "زويل" محافظ البحيرة، كتابا بعنوان "زويل .. ظاهرة تاريخية لن تتكرر"،