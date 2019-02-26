محافظ البحيرة يستقبل شقيقة زويل في ذكرى ميلاده (صور)

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استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صباح اليوم، نانا زويل شقيقة العالم الكبير أحمد زويل. وأكد اللواء المحافظ فخره واعتزازه باستقبال واحدة من عائلة العالم الكبير أحمد زويل ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وأول مصرى، وأول عربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 فى أبحاثه فى مجال الكيمياء واكتشافه للفمتو ثانية. وحضرت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، اللقاء الذى يأتى فى إطار الاحتفالية التى ستقام بكلية التربية جامعة دمنهور بمناسبة ذكرى ميلاد العالم الكبير، الذي يوافق السادس والعشرين من فبراير.
من جانبها، أشادت نانا زويل بحسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدة سعادتها بوجودها اليوم فى هذا التكريم الذى يعد فخرا لها ولكل المصريين أن يتم تخليد ذكرى كبار علمائنا فى جميع المجالات عرفانا بفضلهم علينا ودورهم فى خدمة مجتمعاتهم. كما أهدت شقيقة "زويل" محافظ البحيرة، كتابا بعنوان "زويل .. ظاهرة تاريخية لن تتكرر"،
من جانبها، أشادت نانا زويل بحسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدة سعادتها بوجودها اليوم فى هذا التكريم الذى يعد فخرا لها ولكل المصريين أن يتم تخليد ذكرى كبار علمائنا فى جميع المجالات عرفانا بفضلهم علينا ودورهم فى خدمة مجتمعاتهم.
كما أهدت شقيقة "زويل" محافظ البحيرة، كتابا بعنوان "زويل .. ظاهرة تاريخية لن تتكرر"، والذى يؤرخ لحياة زويل وأبحاثه والجوائز التى حصل عليها طوال تاريخة.
أحمد حسن زويل هو عالم كيميائي مصري وأمريكي الجنسية، حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه في مجال كيمياء الفمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية وهكذا يمكن رؤية الجزيئات في أثناء التفاعلات الكيميائية.
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