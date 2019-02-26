شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يكشف حقيقة إهدار 60 مليار جنيه من أموال الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بإهدار وزارة الأوقاف لـ60 مليار جنيه من حصيلة أموال الأوقاف.

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ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزارة الأوقاف، عدم إهدار الوزارة أية مبالغ مالية سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو أيٍ من ممتلكاتها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذو طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وأنه يتم استغلالها بشكل أمثل وتوجيهها في الأغراض المخصصة لها، وأنها تحقق من خلال الاستثمار في الوقف لديها ريعاً سنويًّا بلغ عام 2018 / 2019م مليار ومائتي مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن مال الوقف يعتبر خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبداً، ولا مجال للتلاعب به خاصة بعد الانتهاء من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، حيث ستتم طباعة خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا، مٌؤكدةً على توجه الوزارة نحو استثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.

وناشدت الوزارة من خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).