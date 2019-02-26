شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يُكرِّم شقيقة «زويل» فى ذكرى مولده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في مكتبه، السيدة نانا زويل، شقيقه العالم الكبير أحمد زويل، على هامش الإحتفالية التي ستقيمها كلية التربية بجامعة دمنهور في ذكرى مولد العالم الراحل والذى يوافق يوافق يوم السادس والعشرون من فبراير، وحضر اللقاء الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ.

وأكد «المحافظ» على فخره واعتزازه باستقبال واحدة من عائلة العالم الكبير احمد زويل، والذى تربى في محافظة البحيرة، وكان أول مصرى وعربى يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 في أبحاثه في مجال كيمياء واكتشافه للفمتو ثانيه.

وأشادت السيدة نانا زويل، بحسن وحفاوة الاستقبال مؤكدة على سعادتها بوجودها اليوم في هذا التكريم الذي يعد فخرًا لها ولكل المصريين، مطالبة بتكريم وتخليد ذكرى كبار العلماء المصريين في جميع المجالات عرفانًا بفضلهم علينا ودورهم في خدمة مجتمعاتهم.

وأهدت شقيقة العالم أحمد زويل «المحافظ» خلال اللقاء، كتابا بعنوان «زويل.. ظاهرة تاريخية لن تتكرر» والذى يؤرخ لحياه زويل وأبحاثه والجوائز التي حصل عليها، وهو الكتاب الذي اختتم بجملة زويل الخالدة «مصر تستطيع.. لأنها مليئة بالعقول البارزة، وحلمى أن أضع مصر على الخريطة العالمية، وأن تصبح مصر من العشر دول المتقدمة عالميًا.. وبالعلم مصر تستطيع».