شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية ومنظمة اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور غيث فارس، مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة، مذكرة تفاهم بين المؤسستين لوضع إطارا شاملا للعلاقات بين الجانبين.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين على إرساء أسس جديدة لعلاقات مستقبلية في عدة مجالات يتصدرها التعليم والثقافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والرقمنة. ومن جانبه، قال الدكتور غيث فارس، إن مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في القاهرة هو الأول في المنطقة العربية خارج مكتب العاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أن اليونسكو ساهمت بوضع النوبة كمحطة عالمية، وذلك بمساعدة مصر. وأوضح«غيث» أن الاتفاقية الموقعة مع مكتبة الإسكندرية ليست التعاون الأول بين الجانبين، لافتا إلى أن اليونسكو كانت الشريك الاستراتيجي لمصر في فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية.

وتابع:«الحكومة المصرية طلبت من اليونسكو مشاركتها في إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة»، معتبرا افتتاح المكتبة في بداية الألفينيات حدثا عالميا وليس مصريا فقط. وأضاف مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة، أن مكتبة الإسكندرية لها دور كبير في حوار المجتمعات، ملمحا إلى استمرار اليونسكو في دعم مكتبة الإسكندرية وفق الموارد المتاحة نظرا لتطابق أجندتها التنويرية والمعرفية. على الجانب الآخر، وصف الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مصر بأنها مستودع روح المنطقة العربية ومنطقة الديانات والثقافات، معتبرا التعاون مع منظمة اليونسكو بالأمر الطبيعي، قائلا:«كنت أتمنى أن يكون مدير عام اليونسكو عربيا«. وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة اليونسكو والمكتبة دليل على العلاقة الوثيقة بين الجانبين، مشيرا إلى أنها بداية لتعاون بناء.