شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي: تسجيل 690 براءة اختراع منها 155 لمخترعين مصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية سجل 690 براءة اختراع للعام 2018 للمصريين والأجانب.

وقالت أكاديمية البحث العلمي، في بيان الثلاثاء، إن نسبة المخترعيين المصريين الذين حصلوا على براءات اختراع شهدت تطورًا ملحوظاً خلال عام 2018 بزيادة قدرها 55% (إجمالي عددهم 155 مُخترعًا) عن 2017 (100 مخترع).

وأضافت الأكاديمية أن عدد براءات الاختراع الصادرة لغير المصريين في العام الماضي بلغت 535 براءة اختراع.