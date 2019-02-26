شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تدشن من أسوان أول مستشفى عائم يقدم خدمة مجانية للأطفال والأمهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدشن مساء اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول مستشفى عائم من محافظة أسوان، تختص بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والأمهات، بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع «روتاري مصر».

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق مثل هذا المستشفى يعد فكرة مبتكرة لجذب الأطفال والأمهات لإجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج لهم بالمجان، مشيرًا إلى أن المستشفى يضم كافة التخصصات الطبية للطفل والأم.

وأضافت، أن المستشفى يشمل تخصصات أطفال، وسمعيات، وأنف وأذن وحنجرة، وصحة إنجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للأشعة بها أشعة «موجات صوتية على القلب» وسونار، فضلاً عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

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وأشارت الوزارة، إلى وجود طاقم طبي على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفني وإداري، لافتًا إلى أن الفرق ستجري الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال، حيث سيتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجري العمليات بالمجان تمامًا.



وتابع بيان الوزارة، أنه بالإضافة إلى تقديم الخدمة العلاجية، سيتم تنظيم عددٍ من الحملات التوعوية على متن «المستشفى العائم»، عن أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيمات وأثرها على النمو، وتنمية قدرات الطفل العقلية من الجانب الإبداعي والابتكاري، والصحة العامة، ومسببات سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر البيان، أن المستشفى يجوب 8 محافظات من محافظات الصعيد، تبدأ من أسوان، تليها الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، ويختتم جولته بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه سوف يرسو أسبوعيًا بكل محافظة، لخدمة أطفال وأمهات محافظات الصعيد، حيث يستهدف بكافة المحافظات حوالي 50 ألف طفل وأم.

وكشف البيان، عن أنه خلال تواجد المستشفى بكل محافظة سيتم إجراء برنامج تدريبي يستهدف 10 آلاف فرد من الفرق الطبية بكافة المحافظات، لرفع كفاءتهم المهنية، وتدريبهم على برامج رعاية الطفل التي تشمل المهارات الأساسية والتقنية الطبية الحديثة، عن طريق الجمعية المصرية لطب الأطفال، بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.