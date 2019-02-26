شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء ينفي توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الشخصية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآراءه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الخارجية التي نفت صحة الخبر وشددت على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٨ بشأن حماية البيانات الشخصية GDPR وتسري على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

ووصف الخارجية الشائعة بأنها تستهدف تشويه النجاح الذي حققته الدولة المصرية في إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها، ناشدت الوزارة في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى تشويه صورة مصر عربياً وإقليمياً ودولياً.