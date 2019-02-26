البيئة تنتهي من ربط مدخنتي «أموك للزيوت المعدنية» بمنظومة الرصد الإلكتروني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت وزارة البيئة من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الصادرة من مدخنتي (المدخنة ٣٠٠ وحدة هدرجة الزيوت والمدخنة ٥٥٠ وحدة إنتاج الهيدروجين) الخاصتين بمجمع إنتاج الزيوت بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والتي تعد الشركة رقم ٧ بقطاع البتروكيماويات ورقم ١٥ على مستوى محافظة الإسكندرية، والتي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. يأتي ذلك فِي إطار سعي الوزارة للتوسع في المراقبة اللحظية لانبعاثات المنشآت الصناعية الكبرى، وتنفيذا لأهداف البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحقيق مؤشراتها في أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التي نجحت في ربط ٦٤ منشأة تمثل ٢٥٩مدخنة بالشبكة القومية.

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