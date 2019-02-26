شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على 10 شائعات في تقرير توضيح الحقائق (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، تقرير توضيح الحقائق، لرصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية، حيث تم رصد 10 شائعات خلال الفترة من 18 حتى 26 فبراير 2019.

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