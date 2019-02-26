شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تخريج 11 شركة بـ«حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية» نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح جامعة القاهرة، تجديدات مقر حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتزامن مع تخريج 11 شركة ناشئة ببرنامج الاحتضان في الدورة الثانية لبرنامج حاضنة الأعمال، وذلك الخميس، بحضور ممثلي شركاء الحاضنة، والشخصيات العامة ذات الصلة بمشروعات ريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هي الأولى في الجامعات المصرية الحكومية، حيث تم اطلاقها في عام 2017 كمركز للتميز وريادة الأعمال، موضحًا أنها تتبع أهداف خطة الجامعة الاسترشادية التي تم وضعها طبقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وهي تهدف إلى أن تكون مركزا للتميز في مجال ريادة الأعمال في الجامعات الحكومية المصرية، وإقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وأضاف الخشت، نعمل في جامعة القاهرة على نشر فكرة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين، للتحول من العقل المرتبط بالوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن التطورات في أوروبا وجنوب شرق آسيا أرتبطت بجهود الحكومات ومبادرات الأفراد وريادة أعمالهم، لافتاً إلى أن فكر ريادة الأعمال يجب أن يمتلكه جميع الطلاب، وهو ما تسعى الجامعة إلى طرحه من خلال مقرر ريادة الأعمال الذي سيتم تطبيقه كمتطلب دراسي لطلاب الجامعة العام المقبل.

وأوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حاضنة أعمال الكلية، تستهدف تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر لتكون بمثابة خارطة طريق أمام فكر المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، ومن ثم دعمها وحمايتها، والمساهمة في تحويل البطالة لقوة اقتصادية.

ولفت «السعيد» إلى أن حاضنة الأعمال تهدف إلى خلق جيل من الشركات الناشئة التي يمكن أن تساهم في نمو الاقتصاد المصري، وذلك بتوفير خدمات متنوعة ومتميزة للمشروعات الناشئة التي تتبناها الحاضنة والمقدمة من الشباب، من خلال برنامج التوعية، وبرنامج الاحتضان، وريادة الأعمال.

وأشارت الدكتورة هبه مدحت المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن فعاليات افتتاح تجديدات مقر الحاضنة، سوف تشهد تخريج 11 شركة ناشئة محتضنة في الدورة الثانية لبرنامج حاضنة الأعمال في مجالات متعددة، مثل التشغيل الأوتوماتيكي، والتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والرعاية الصحية، موضحة أن تلك الشركات تمكنت من تطوير نماذج أعمالهم وتنمية وتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم، من خلال تقديم جلسات التدريب المكثف والتوجيه والإرشاد والدعم بكافة انواعه المالي والتقني والفني والاستشاري.