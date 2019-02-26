شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. قنصل فرنسا تزور «أوقاف الاسكندرية» وتبحث آلية الحفاظ على البيئة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالاسكندرية مديرية أوقاف الاسكندرية اليوم الثلاثاء لأول مرة وكان في استقبالها الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة .

وقال وكيل الوزارة أن اللقاء تناول العلاقات الفرنسية المصرية تاريخياً والحديث عن أوجه التعاون الثقافي وتكريم الله للإنسان وحديث الإسلام عن البيئة وضرورة الحفاظ عليها ودور وزارة الأوقاف في التوعية الفاعل في ذلك الإطار .

كما تناول اللقاء الحديث عن النموذج المصري الملهم في الوحدة الوطنية والتعايش البناء، بدورها أكدت السفيرة ايريرا على أهمية هذا الحوار وأنه جرى في جو من المصارحة والوضوح، وفى نهاية اللقاء تم التقاط صورا تذكارية .