شكرا لقرائتكم خبر عن شينخوا: القمة العربية الأوروبية تبرز ثقل ومكانة مصر بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ذكرت وكالة أنباء الصين«شينخوا» إن القمة العربية الأوروبية المنعقدة تحت عنوان«الاستثمار في الاستقلال» تسلط الضوء على رغبة الجانبين في تكثيف العمل المشترك على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة انطلاقا من ملفين رئيسيين وهما مكافحة الهجرة الغير شرعية والإرهاب.
وأضافت الوكالة إن القمة العربية الأوروبية أبرزت مكانة مصر وثقلها بالمنطقة، وأن إنعقادها بمدينة شرم الشيخ حدث غير مسبوق، حيث أنها رسمت مسارا جديد للحوار والتنسيق بين العالم العربي وأوروبا حول القضايا المشتركة.
وأوضحت الوكالة بضرورة قيام أوروبا بضخ استثمارات بالبلدان العربية لإنعاش الاقتصاد بها واستقرارها وتنحسين معيشتها.
وأشارت الوكالة، إن الهجرة الغير شرعية قضية ذات أهتمام مسشترك، حييث أنها أفقدت الدول العربية عدد كبير من العمال والشباب النازحين، فبيما واجهت أوروبا مشكلات أحدثت شقاقا فيما بينها وأضعفت من وحدتها. وإن معظم اللجئين جاءوا من بلدان عربية تعاني من الاضطرابات والحروب وترد الأوضاع المعيشة، بالإضافة إلى تركيز القمة على موضوع مكافقحة الإرهاب يوضح مدي التحدي الذي يشكله الإرهاب وضرورة القضاء عليه.
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