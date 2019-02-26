شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بإعادة قانون العمل للمناقشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، على أهمية عرض مشروع قانون العمل للمناقشة المجتمعية داخل المنظمات العمالية، لإبداء الرأى نحو تعديل بعض مواد المشروع الذي يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وكشف عيش، في تصريحات صحفية، أن المادة 6 من مشروع القانون تحتاج إلى تعديل بالنص على إعفاء العامل من مصاريف القضية التي يتم رفعها للمحكمة من أحد الطرفين، وطالب بتعديل المادة 65 من المشروع بما ينص على عدم جواز التحقيق مع العامل لدى جهة عمله، وأن يتم ذلك عن طريق جهة محايدة التي بدورها ترفع الأمر إلى المحكمة العمالية.