شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تقدم مساعدات لـ35 طفلا ومشردا بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت الرعاية اللازمة لـ35 طفل مشرد بلا مأوى وتقديم المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل لا مأوى له بدور رعاية بنطاق محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، على أن قوافل حياه كريمة مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين أو الأطفال بلا مأوي أو كبار السن، حيث يتم إيداعهم في دور للرعاية في حاله عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بجانبهم، مؤكدا على أنه من خلال التعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية تم توزيع 55 وجبة غذائية على الأطفال و3 بطانية على مشردين.

وقال صبري عبدالحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إنه جاري تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جمعيات المحافظة لمساعدة المشردين بأحياء ومراكز المحافظة طبقا للبلاغات الواردة، بالإضافة إلى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية.