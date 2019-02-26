شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاردينال ساندري» يصل أسيوط لوضع حجر أساس أكبر كنيسة في أسيوط بالهضبة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الكاردينال ليوناردو ساندري، عميد مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، إلى محافظة أسيوط، لزيارة دار أم المحبة الإلهية للضيافة بدير درنكة، وتبريك حجر الأساس لكنيسة مدينة ناصر الجديدة (الهضبة الغربية).

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وفرضت مديرية أمن أسيوط تشديدات أمنية مكثفة في محيط كنيسة أم المحبة، ومن المقرر أن يلتقي الكاردينال ساندري ليوناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان بالكهنة وأعضاء الرهبانيات في دير درنكة ويشهد عدة فعاليات.

وقال الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة تستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان، للمشاركة في التدشين الرمزي لوضع حجر الأساس لكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة ناصر غرب أسيوط، كما سيتم زيارة مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، في إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

يذكر أن الكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية في روما والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، يزور مصر، وعدد من الأبرشيات بالمحافظات المختلفة، في الفترة بين 24 فبراير حتى 4 مارس 2019، بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزي والملك الكامل الأيوبي.