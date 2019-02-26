انت الان تتابع اليوم.. قطع المياه عن الشيخ زايد و6 أكتوبر 8 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطع المياه - صورة تعبيرية

أعلن المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم قطع المياه عن بعض مناطق التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر والأحياء (16، 17، 13 مجاورة 6، امتداد الربوة) بمدينة الشيخ زايد، من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة صباح غد الأربعاء، نظرا لأعمال الصيانة بالمأخذ المغذى لمحطة المياه، موضحا أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم