- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع حافز 7 آلاف جنيه.. وظائف بمدارس الحكومة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
المدارس الدولية الحكومية - صورة أرشيفية
أعلنت المدارس المصرية الدولية، عن وظائف شاغرة في التخصصات الآتية: مسؤول مالي وإداري، معلمون: لغة انجليزية، رياض أطفال، لغة عربية، تربية فنية، تربية رياضية، تربية موسيقية، إخصائي نفسي واجتماعي، مسؤول تطوير تكنولوجي "IT"، مسؤول شؤون طلاب وعاملين، طبيب بشري "أطفال"، عاملات وعمال بالأجر، وموظفو أمن، وشروط التقدم هي: أن يكون جميع المتقدمين من العاملين بوزارة التربية والتعليم عدا "الطبيب، العمال، الأمن"، وأن يكون على رأس العمل، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة للمعلمين.
وأيضا من بين الشروط: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، يفضل خريجو اللغات ومن له خبرة دولية، يشترط الخبرة في التعامل مع الأطفال من سن 3 سنوات إلى سن 8 سنوات، السن لا يتعدى 45 عاما للمعلمين، السن لا يتعدى 55 عاما للمديرين. اقرأ أيضا| 8 جامعات دولية تعمل بالعاصمة الإدارية في 2020 وإجراءات التقدم: تسلم صحيفة
وأيضا من بين الشروط: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، يفضل خريجو اللغات ومن له خبرة دولية، يشترط الخبرة في التعامل مع الأطفال من سن 3 سنوات إلى سن 8 سنوات، السن لا يتعدى 45 عاما للمعلمين، السن لا يتعدى 55 عاما للمديرين.
اقرأ أيضا| 8 جامعات دولية تعمل بالعاصمة الإدارية في 2020
وإجراءات التقدم: تسلم صحيفة أحوال بيانات معلم حديثة مختومة من الإدارة التعليمية، سيرة ذاتية باللغة العربية والإنجليزية، تقدم أوراق المعلمين في المدرسة الرسمية الدولية المراد العمل بها.
ومميزات العمل: جميع العاملين بالمدرسة الرسمية الدولية، بنظام المأمورية المفتوحة، يتقاضون جميع مستحقاتهم من جهة عملهم الأصلية إضافة إلى حافز شهري بحد أدنى 3000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه، الحصول على تدريبات دولية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر حافز 7 آلاف جنيه.. وظائف بمدارس الحكومة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.