حافز 7 آلاف جنيه.. وظائف بمدارس الحكومة الدولية

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المدارس الدولية الحكومية - صورة أرشيفية

أعلنت المدارس المصرية الدولية، عن وظائف شاغرة في التخصصات الآتية: مسؤول مالي وإداري، معلمون: لغة انجليزية، رياض أطفال، لغة عربية، تربية فنية، تربية رياضية، تربية موسيقية، إخصائي نفسي واجتماعي، مسؤول تطوير تكنولوجي "IT"، مسؤول شؤون طلاب وعاملين، طبيب بشري "أطفال"، عاملات وعمال بالأجر، وموظفو أمن، وشروط التقدم هي: أن يكون جميع المتقدمين من العاملين بوزارة التربية والتعليم عدا "الطبيب، العمال، الأمن"، وأن يكون على رأس العمل، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة للمعلمين.

وأيضا من بين الشروط: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، يفضل خريجو اللغات ومن له خبرة دولية، يشترط الخبرة في التعامل مع الأطفال من سن 3 سنوات إلى سن 8 سنوات، السن لا يتعدى 45 عاما للمعلمين، السن لا يتعدى 55 عاما للمديرين. اقرأ أيضا| 8 جامعات دولية تعمل بالعاصمة الإدارية في 2020 وإجراءات التقدم: تسلم صحيفة