شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار رجل خمسيني في محطة مترو عزبة النخل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهى رجل خمسيني حياته في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعدما ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق في محطة مترو عزبة النخل في القاهرة.
وذكرت مصادر أمنية أن خدمات تأمين مترو الأنفاق تلقت إخطاراً في الساعات الأولى من الصباح بقيام رجل يتجاوز عمره الـ50 عاما على الأقل، ألقى بنفسه على القضبان لحظة دخول القطار إلى رصيف المترو، فصدمه القطار ولقى حتفه في الحال.
وأضافت المصادر أن حركة القطارات توقف لدقائق معدودة، حيث انتشلت الإسعاف أشلاء جثمان القتيل، وتم تسيير حركة القطارات مجددا بعد أن اكتظت المحطة بالركاب نتيجة التوقف.
وبدأت نيابة المرج، برئاسة أحمد شديد تحقيقاتها في الواقعة وملابساتها، وتبين من التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن المتوفى لم يعثر بحوزته على ما يثبت هويته.
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