شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الأفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدا من أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد للاتحاد الأفريقى، وتناول اللقاء مناقشة أوجه تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الأفريقية والتى وقعت مصر عليها، وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة للقطاعات الإدارية على مستوى الدول الأفريقية.

واستعرض وزير العدل مع الوفد أوجه التعاون المشترك مع المجلس من خلال تدريب وفود من دول الاتحاد الأفريقي بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، مع وضع البرامج التدريبية الملائمة للموضوعات التي يحددها المجلس الاستشاري.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في مستهل زيارة أعضاء المجلس الاستشاري إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في دورة تدريبية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة، ويضم الوفد قاضيًا بمحكمة النقض ببوركينا فاسو، والمدعى العام لدولة زيمبابوى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بناميبيا، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية بدولة تنزانيا، وقاضية مصرية بمحكمة الاستئناف.