«الأرصاد»: سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا (درجات الحرارة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا . وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على اغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة. Advertisements وتنشط الرياح الغربية مثيرة للرمال والاتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط. وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية . وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «11- 19»، إسكندرية «10 – 18»، قنا «12 – 22»، الأقصر «14 – 22»، أسوان «15 – 23» .

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