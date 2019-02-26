شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تبدأ في استقبال الشكاوى من خلال تطبيق على الهاتف المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بدأ استقبال شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق على الهاتف المحمول (HCWW 125)، الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بكسر خطوط المياه، أو طفح الصرف الصحى، أو الاستعلام عن قيمة الفواتير.

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وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، إنه يتم حالياً توعية المواطنين باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، كوسيلة من الوسائل التى تستخدمها الشركة لاستقبال الشكاوى، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل بياناته الشخصية، ليتمكن من الاستفادة بالخدماتالتى يوفرها التطبيق.

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج أنه يتم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتطوير منظومة تلقى الشكاوى وخدمة العملاء، لتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، مشيراً إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة من خلال التليفون الأرضي على الرقم 125، ومن أي تليفون محمول على الرقم 0931250000، وعبر تطبيق الواتس أب على الرقم 01207125125، ومن خلال الموقع الالكترونى للشركة (www.scww.com.eg)، وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين وحل شكاواهم.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الهاتف المحمول 125، يتيح عدة مزايا من أهمها، التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.