الداخلية تعلن افتتاح مركز المشورة والفحص الطوعي من الأمراض المعدية بسجن وادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

افتتح قطاع السجون بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق المعدية مركز المشورة والفحص الطوعي للوقاية من الأمرض المعدية.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار إستراتیجیة وزارة الداخلیة الھادفة فى أحد محاورھا إلى تقدیم كافة أوجة

الرعایة لنزلاء السجون، لاسیما الرعایة الصحیة بشقیھا الوقائى والعلاجى ، فقد قام قطاع السجون بالتنسیق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة للشرق المعدیة (بلیمان ٤٣٠ بوادى النطرون) ، وذلك بحضور عدد من قیادات القطاع والسیدة الأوسط وشمال أفریقیا ، بإفتتاح مركز المشورة والفحص الطوعى للوقایة من الأمراض "كریستینا البرتین" - الممثل الإقلیمى للمكتب - والوفد المرافق لھا وممثل من وزارة الصحة.

وتابعت الداخلية في بيانها، أعرب أعضاء الوفد عن إمتنانھم و شكرھم لوزیر الداخلیة ، على ما لمسوه من تعاون مثمر وبناء ، وما شاھدوه من تھیئة المركز على النحو اللائق ، معربین عن تطلعھم لمزید من آفاق التعاون لاسیما فى المجالات الصحیة والوقائیة.