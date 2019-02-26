إخلاء سبيل صاحب الكلبين في واقعة "طفل مدينتي" بكفالة 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل صاحب كلبي القاهرة الجديدة، اللذين عقراً طفلا، بعد مطاردته بالقاهرة الجديدة، بكفالة 2000 جنيه.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط الكلبين محل الواقعة، وتم إيداعهما بالحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة خمسة عشر يومًا، وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري، لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه وعما إذا كان صدر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

كما وجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.