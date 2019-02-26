20 إبريل.. النطق بالحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 20 أبريل القادم للنطق بالحكم على متهم من حركة 6 أبريل، في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد لإدانته بالتجمهر والتظاهر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وبعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيا.