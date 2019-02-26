"تهدد صحة المواطنين".. الداخلية تضبط أدوية محظور تداولها في البلاد‎ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

إعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط كمية كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في حملات أمنية بالقاهرة.

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر تهدد صحة المواطنين.

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المدعو "إبراهيم.ب.أ" (21 سنة) صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية، من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعه كانيولا) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

Advertisements

كما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب إجراء التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة المختصة، من ضبط المدعو "محمد.ح.م" (36 سنة) حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" باسم (أدوية مستوردة) تتضمن الإعلان عن ترويج أدوية مستوردة للبيع للجمهور.

وضُبط بحوزته (3 كراتين تحوى 55 صنف أدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد، مبلغ مالى قدره 29800جنيه) وذلك حال تواجده بالشقة محل سكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأدوية بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.