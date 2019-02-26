"خنقه في جنينة الفيلا".. شاب يقتل والده بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

تخلص شاب من والده، الاستاذ بجامعة الأزهر إثر خلافات نشبت بينهما في حديقة الفيلا، فاعتدى الشاب على والده، بالخنق منهيًا حياته.

تلقى المقدم هاني الحداد رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل استاذ بجامعة الأزهر 77 سنة، على يد نجله، فانتقل رجال المباحث، وعثروا على الجثة، والمتهم بجوارها.

وأفادت التحريات أن الشاب المتهم، يعاني من اضطراب نفسي منذ فترة، وكان يتلقى العلاج عند أحد الاطباء النفسيين في منطقة جنوب القاهرة، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.