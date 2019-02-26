أخبار مصر | "التضامن": تكرم المتميزين من مكلفي الخدمة العامة الدفعة 89

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تكرم المتميزين من مكلفي الخدمة العامة الدفعة 89 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفالية السنوية المركزية لتكريم المتميزين من مكلفي الخدمة العامة الدفعة 89 والموظفين المتميزين من المشرفين على تنفيذ قانون الخدمة العامة بالمديريات، والتي نظمت تحت عنوان "الخدمة العامة مشاركة وانتماء"، برعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاحتفال محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعى، وأماني غنيم رئيس الادارة المركزية للتنمية، وأميرة حامد مدير إدارة الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد واسع من المهتمين.

ونقل عثمان في كلمته أمام الاحتفالية والتى شهدها نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تقدير معالى الوزيرة والشكر للمكلفين والمكلفات لما قدموه من جهد واداء متميز فى خدمة مجتمعهم مشيرا إلى أن الخدمة العامة هى احدى آليات الاستثمار فى العنصر البشرى و تاهيل الشباب لسوق العمل وامدادهم بالخبرات اللازمة على مستوى المجالات المختلفة، إضافة إلى دعم قدرات الإبتكار والإبداع لديهم وخلق تفاعل مجتمعى واسع لديهم بالقضايا، مؤكدا أن الوزارة تتجه باستمرار نحو دعم مجالات العمل التى يتطلبها المجتمع فى مسيرة البناء والتنمية وصقل مهارات المكلفين فى ذلك اضاف عثمان انه مؤخرا شهدت مجالات أداء الخدمة العامة للمكلفين والذين بلغ عددهم ما يقرب من 60 الف مكلف ومكلفة سنويا تنوعا فى المجالات بما يسمح بتعدد الخبرات، حيث تشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تشمل التأمينات الاجتماعية وتكافل وكرامة و أطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

وشهد الاحتفال تسليم شهادات التقدير والاستثمار لعدد 52 مكلفة من المتميزين ممن تميزوا اثناء التكليف وممن قاموا بجهد متميز فى مجالاتهم وخدمة المجتمع، إضافة إلى تكريم 26 من العاملين بادارات الخدمة العامة على مستوى المديريات، كما سيتم على هامش الاحتفال تنفيذ رحلة نيلية ترفهيهة للمكرمين.

Advertisements

هذا ومؤخرا أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن إتاحة التسجيل الالكترونيا لمكلفى الخدمة العامة من خلال موقع الوزارة للراغبين في أداء الخدمة العامة من شباب الخريجين والخريجات.

وتهدف الوزارة من خلال تطبيق هذه المنهجية الجديدة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هؤلاء الشباب وذلك عن طريق توفير قاعدة بيانات وافية عنهم لتوفير التدريب اللازم لهم وتوجيههم إلى الجهات الملائمة لتخصصاتهم.

كما يتيح البرنامج الفرصة للشباب بالدخول على النموذج الخاص به للتعرف على أي معلومات او توجيهات قد تصل له كما يتيح للوزارة فرصة التواصل المستمر مع الشباب وابلاغهم بالدورات التدريبية التي تعمل على توفيرها للخريجين.