أخبار مصر | "الأوقاف" تجدد لعبدالله حسن معاونًا للوزير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تجدد لعبدالله حسن معاونًا للوزير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم، قرارًا وزاريًّا بتجديد ندب عبدالله حسن عبد القوي إسماعيل – المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الدفعة الأولى)، للعمل معاونًا لوزير الأوقاف لشئون المتابعة للعام الثاني.

وأكدت الأوقاف في بيان لها، أنها ماضية قدما وبقوة في الدفع بمزيد من الشباب إلى مواقع القيادة بالوزارة،وذلك في إطار إيمان وزارة الأوقاف بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز من خلال نجاحهم في إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التي أسندت إليهم بالوزارة.

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من ناحية أخرى أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ببيان الأزهر الشريف الذي فنّد بيان الجماعة الإرهابية المحرض على العنف واستهداف الآمنين.

وأكد الوزير أن بيان الأزهر الشريف يعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية كما يكشف حقيقتها المضللة موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهده الكبير وجهد الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام وطنيا وإقليميا وعالميا , وكشف طبيعة الجماعات الإرهابية وأفكارها الضالة المنحرفة.

وأكد ان جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن حقيقتها ووجهها القبيح صراحة في دعواتها المتكررة إلى استهداف أمن الوطن وأمانه واستقراره، بما يكشف جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم، حيث تسير الجماعة الإرهابية على خطى داعش في الفساد والإفساد، واستحلال سفك الدماء، وترويع الآمنين، مما يجعل العمل على كشف ضلالهم وإضلالهم، وبيان وجوه فسادهم وإفسادهم، واجبًا شرعيًا ووطنيًا، مع تأكيدنا أن التستر على عناصر الجماعة الإرهابية، أو دعمهم بأي لون من ألوان الدعم المادي أو المعنوي هو خيانة شرعية ووطنية، لأن هذه الجماعة تشكل خطرًا على الدين الذي تشوههه بإجرامها، وعلى الوطن الذي تستهدفه بعمالتها وخيانتها.