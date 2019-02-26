أخبار مصر | "مميش": نتطلع للتعاون مع كوريا الجنوبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش": نتطلع للتعاون مع كوريا الجنوبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال المنتدى قام الفريق مهاب مميش بعرض نبذة تعريفية عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئها، وموقعها المتميز والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وكذلك الحوافز والمميزات والتسهيلات التي تقدم لهم لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في هذه المنطقة والتي أصبحت ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث امتلاكها لأهم ٦ موانئ بحرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس وكذلك موقعها الجغرافي المميز وماتمتلكه من مناطق صناعية ذات بنية تحتية ومرافق وخدمات تسهل على المستثمر إقامة مشروعات عديدة.
وقال الفريق مميش إن موقع المنطقة الاقتصادية يتميز بقربه من مطارات محلية والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية من حولها، كما تتمتع بشبكة طرق تسهل حركة نقل البضائع من الموانئ إلى الأسواق المحلية والعكس.
وأضاف مميش أن المستثمرين بالمنطقة يتمتعون بحوافز وتسهيلات جمركية وضريبية تقدمها المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكورية من أهداف المنطقة الاقتصادية التي ترغب في تواجدها، خاصة تلك الصناعات المغذية التي تدخل في صناعة السيارات وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بها إحدى مناطق المنطقة الاقتصادية، وهي القنطرة غرب ذات الطابع الخاص والتي خصصت لهذه المشروعات.
وعقب كلمته عرض الفريق مميش الفيلم الترويجي للمنطقة الاقتصادية أمام منتدى الأعمال المصري الكوري للتعرف على المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها تفصيليا وأهم المشروعات القائمة والأخرى التي يتم إنشاؤها بالإضافة الى الخدمات التى تسعى الهيئة لتوفيرها والتجهيزات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية.
حيث التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالسيد لى ناك-يون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية "سول".
ونقل وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، فى بداية اللقاء، تحيات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وزراء كوريا الجنوبية.
وفى هذا الإطار، أكد السيد لى ناك-يون، تقدير بلاده لعلاقاتها المتميزة مع مصر، في ظل الدور الذي تقوم به فى منطقة الشرق الأوسط لترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي واصلاحات اقتصادية وتشريعية، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء، استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة والخوافز المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى اهتمام المنطقة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات وخاصة مع عودة مرسيدس للعمل بالعين السخنة في منطقة القناة.
وأضاف الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية واعدة وتحتوى على موقع مميز يصل إلى جميع الأسواق من خلال قناة السويس، حيث تتضمن ٦ موانئ بحرية والإقبال كبير عليها لوجود مصادر طاقة وبنية تحتية وحاليا يوجد ١٦١ تعمل بالمنطقة، كما يتم التركيز على صناعة بناء السفن لوجود ٣ترسانات لبناء السفن بالمنطقة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكوري أن كوريا تود المشاركة مع مصر فى صناعة بناء السفن في منطقة قناة السويس والتي تعد منطقة استراتيجية واعدة كما أن الشركات الكورية ستستفيد من هذا.