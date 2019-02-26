أخبار مصر | انعقاد أشغال الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي

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تنظم إدارة الصحة والمساعدات الانسانية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) أعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، يومي 27 – 28 فبراير 2018 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن ينعقد المكتب التنفيذي التحضيري للمجلس يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، برئاسة معالي وزيرة الصحة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي، وعضوية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة (رئيس الدورة )، المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية (ترويكا رئاسة القمة)، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية (هجائياً).

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في حين ينعقد اجتماع المجلس يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، برئاسة معالي وزير الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وبحضور معالي وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، ومشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، أن جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي سيبحث ويناقش المواضيع التالية: أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (49) مارس 2018 ورقم (51) فبراير 2019 ، المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمحور الرئيسي لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الاعضاء في المجال الصحي، ومقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتوصيات الملتقى العربي حول الصحة الانجابية تحت عنوان "تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في مجال الصحة الإنجابية"، والمنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا التبرع بها، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف / مايو 2019، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة / السيدا ( الإيدز) المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية المقدم من جمهورية مصر العربية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم الدول الأعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب.

بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال والذي يبحث عدد من الموضوعات الهامة : بيان الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن أزمة النازحين واللاجئين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار والتنمية، ودعم جمهورية الصومال في مساعيها نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها الخارجية، والمحفظة الوردية (pink Tank) وهى مبادرة إقليمية لصحة المرأة.