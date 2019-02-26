مصر | وزير العدل يستقبل أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل يستقبل أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل بمقر الوزارة وفدًا من أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد للاتحاد الإفريقى.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه تفعيل إتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية والتى وقعت مصر عليها، وكيفية الاستفادة من الخبرة المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة للقطاعات الإدارية علي مستوي الدول الإفريقية، وقد استعرض الوزير مع الوفد أوجه التعاون المشترك مع المجلس من خلال تدريب وفود من دول الاتحاد الافريقي بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، مع وضع البرامج التدريبية الملائمة للموضوعات التى يحددها المجلس الإستشارى .

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في مستهل زيارة أعضاء المجلس الاستشاري إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في دورة تدريبية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.

ويضم الوفد قاضي بمحكمة النقض ببوركينا فاسو، والمدعى العام لدولة زيمبابوى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بناميبيا، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بدولة تنزانيا، وقاضية مصرية بمحكمة الاستئناف اعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الافريقي